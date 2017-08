Zugunfall in Ägypten: Lokführer stellte sich

Zu dem Unfall in der Hafenmetropole Alexandria kam es dem Transportministerium zufolge, weil ein aus der Hauptstadt Kairo kommender Zug von hinten in einen Zug aus Port Said gefahren war, der an einer Haltestelle wartete.

Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Ägypten seit mindestens fünf Jahren. Präsident Abdel Fattah al- Sisi forderte eine schnelle Aufklärung der Ursache und sprach den Opfern sein Beileid aus. Die Familien der Toten bekommen je 50.000 Ägyptische Pfund - etwa 2400 Euro - als Entschädigung.