Zug erfasst Bus: Vier Tote und Dutzende Verletzte

Ein Zugunglück im US- Bundesstaat Mississippi hat am Dienstag vier Tote und rund 40 Verletzte gefordert. Ein Güterzug war mit einem Reisebus, der auf den Schienen angehalten hatte, zusammengekracht. Drei Menschen starben laut Behördenangaben noch am Unfallort, ein weiteres Opfer erlag wenig später im Spital seinen schweren Verletzungen. Acht Verletzte seien in kritischem Zustand, hieß es.