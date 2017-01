Zerstückelter Pensionist lag 10 Jahre in Kühltruhe

Im Berliner Stadtteil Pankow hat die Polizei einen von Nachbarn als vermisst gemeldeten Pensionisten tot in dessen Wohnung gefunden - in einer Tiefkühltruhe, in der er offenbar seit rund zehn Jahren eingefroren lag. Angaben vom Mittwoch zufolge ist der 90- Jährige getötet und - laut "Bild" - zerstückelt worden. Die Mordkommission kam dem mutmaßlichen Täter schnell auf die Spur.