Zentralafrika: Baby in Armen der Mutter erschossen

Als die Familie sich in Deckung begeben wollte, hätten die zwei Männer auf die Mutter geschossen und das Mädchen in den Kopf getroffen. Ob die Mutter überlebte, ging aus der Mitteilung nicht hervor.

Helfer mussten Klinik verlassen

"Dieses Kind wurde in den Armen seiner Mutter erschossen, in einer medizinischen Einrichtung: den beiden Orten, wo ein Kind am sichersten sein sollte", sagte die Chefin der MSF- Mission in dem Land, Mia Hejdenberg. Das Personal der Hilfsorganisation habe sich nach dem Vorfall gezwungen gesehen, sich aus Zemio zurückzuziehen und Tausende Menschen ohne angemessene medizinische Versorgung zurückzulassen.

Friedenssoldaten aus Burundi in der Zentralafrikanischen Republik während der Unruhen im Jahr 2014. Foto: MARCO LONGARI/AFP/picturedesk.com

Bürgerkrieg seit 2013

In der Zentralafrikanischen Republik - laut UNO- Entwicklungsprogramm das ärmste Land der Welt - war 2013 ein Bürgerkrieg entflammt, in dem sich Milizen der christlichen Mehrheit und der muslimischen Minderheit gegenüberstanden. Nach einer zeitweiligen Stabilisierung ist die Gewalt in den vergangenen Monaten wieder aufgeflammt. In der Region um Zemio wurden 20.000 Menschen in die Flucht getrieben.