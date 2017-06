Zeman: Premier Sobotka agiert "wie ein Schwein"

Zeman hatte am Donnerstagabend im Privatsender "Barrandov" die jüngste Regierungsumbildung und Abberufung von Finanzminister Andrej Babis durch den Ministerpräsidenten heftig kritisiert. Wenn man jemanden vor vier Jahren als Partner ausgewählt habe, dann halte man es mit ihm schon noch vier Monate bis zu den Parlamentswahlen aus, sagte Zeman im Hinblick auf den abberufenen Chef der populistischen Partei ANO. "Wenn du aber jemanden vier Monate vor den Wahlen rauswirfst, dann verhältst du dich wie ein Schwein", kritisierte er.

Milos Zeman Foto: APA/EPA/FILIP SINGER

Sobotka: "Mit ihm wird es immer schlimmer"

Sobotka hatte den Vizepremier und Finanzminister Babis vor einigen Wochen aus seiner Regierung geworfen, weil er dem milliardenschweren Unternehmer Steuermanipulationen vorwirft. Zeman verweigerte zunächst die Entlassung des Ministers, lenkte schließlich aber ein. Auf die jüngsten Aussagen des Präsidenten reagierte Sobotka erbost. Am Rande des EU- Gipfels in Brüssel erklärte er am Freitag, bei Zeman komme es zu einem "Zerfall der Persönlichkeit - und ich befürchte, dass es immer schlimmer sein wird".

Bohuslav Sobotka Foto: AP

Bereits 14 Jahre andauernde persönliche Fehde

Die Beziehung zwischen Zeman und Sobotka ist seit Jahren angespannt. Die Ursprünge der persönlichen Fehde der einstigen Parteifreunde liegen laut Medienberichten rund 14 Jahre zurück. Im Jahr 2003 hatte Zeman bei seiner Kandidatur als Staatspräsident eine schwere Niederlage eingefahren, weil 27 Parlamentarier aus den Reihen seiner sozialdemokratischen Partei in einer geheimen Abstimmung gegen ihn stimmten. Auch Sobotka soll zu der Gruppe parteiinterner Gegner Zemans gehört haben.

Zeman: Verbale Ausraster und Alkoholprobleme

Zeman sorgt seit Jahren mit heftigen, teils menschenverachtenden und mitunter verwunderlichen Aussagen für Aufsehen. So zog er in der Vergangenheit wiederholt unter anderem über politische Kontrahenten, Flüchtlinge, Umweltschutzaktivisten, Journalisten, Behinderte und immer wieder über die EU her. Außerdem machte er mit Auftritten unter offensichtlichem Alkoholeinfluss Schlagzeilen. Der 72- jährige Kettenraucher Zeman steht zu seinem übermäßigen Alkoholkonsum und hat diesen auch mit einem ungewöhnlichen Vergleich gerechtfertigt .

Foto: EPA