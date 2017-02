Zeigen diese Bilder Mord an Diktator- Halbbruder?

Der Angegriffene sucht anschließend Hilfe bei den Airport- Sicherheitskräften. Diese begleiten den 45- jährigen Nordkoreaner zu einer Klinik. Danach enden die Aufnahmen, die am Wochenende im japanischen Sender Fuji TV gezeigt wurden. Kurze Zeit nach dem Zwischenfall brach Kim Jong Nam zusammen und starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Es wird vermutet, dass er mit einem schnell wirkenden Gift angegriffen wurde. Die Echtheit der Videoaufnahmen ist von offizieller Seite bisher nicht bestätigt worden.

Foto: ASSOCIATED PRESS, YouTube.com

Diplomatischer Zwist zwischen Nordkorea und Malaysia

Der mysteriöse Mord hat bereits zu diplomatischen Verstimmungen zwischen Nordkorea und Malaysia geführt. Die Regierung in Kuala Lumpur bestellte am Montag den nordkoreanischen Botschafter Kang Chol ein. Anlass seien Äußerungen des Diplomaten, Malaysia habe etwas zu verbergen, erklärte das Außenministerium am Montag. Malaysia beorderte auch seinen Botschafter in Pjöngjang zu Konsultationen zurück in die Heimat.

Kim Jong Nam bei einem Interview in Macau im Jahr 2010 Foto: AP

Pjöngjang will Obduktionsergebnis nicht anerkennen

Nordkoreas Botschafter äußerte seinen Vorwurf, nachdem Malaysia die Übergabe des Leichnams an Nordkorea verweigert und eine Autopsie angeordnet hatte. Er warf Malaysia vor, bei den Ermittlungen mit ausländischen Mächten unter einer Decke zu stecken. Außerdem bezweifelte er, dass es sich bei dem Toten um Kim Jong Nam handelt. Die Botschaft habe den Mann als den nordkoreanischen Staatsbürger Kim Chol identifiziert, sagte der Botschafter. Die Regierung in Pjöngjang hat bereits angekündigt, das Ergebnis der Obduktion nicht anzuerkennen.

Nordkoreas Botschafter Kang Chol informiert vor dem Botschaftssitz in Kuala Lumpur die Presse. Foto: AFP

Kim Jong Nam hielt sich lange im Ausland auf und äußerte sich kritisch über die Familiendynastie in seiner Heimat. Südkoreanischen Regierungskreisen zufolge erteilte Nordkoreas Machthaber bereits vor Jahren den Auftrag zur Ermordung seines Halbbruders.