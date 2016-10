Zahlte Trump 18 Jahre lang keine Steuern?

Gut einen Monat vor der US- Präsidentschaftswahl am 8. November ist die bisher wohl größte Wahlkampfbombe geplatzt: Wie die "New York Times" am Samstagabend berichtete, könnte der republikanische Kandidat Donald Trump nicht weniger als 18 Jahre lang Steuerzahlungen vermieden haben. Trumps Team wiegelte am Sonntag in einer ersten Reaktion ab: Der Milliardär habe lediglich "nicht mehr Steuern gezahlt als gesetzlich vorgeschrieben".