Wunder von Farindola: Acht Überlebende geborgen

Bei den Kindern dürfte es sich um die sechsjährige Tochter und um den achtjährigen Sohn des 38- jährigen Kochs Giampiero Parete handeln, der nach der Katastrophe als erster Alarm geschlagen hatte. Mehrere Hubschrauber flogen die Überlebenden nach ihrer Bergung in Krankenhäuser. Spezialeinheiten des Heeres arbeiten unterdessen daran, weitere Überlebende zu lokalisieren. "Wir haben noch Hoffnungen auf weitere Überlebende", hieß es. Experten zufolge könnten Verschüttete bis zu fünf Tagen nach der Lawine ausharren, wenn sie genügend Sauerstoff erhalten. Insgesamt sind 135 Retter vor Ort im Einsatz.

Die Rettungseinheiten hatten Freitagfrüh schon fast alle Hoffnungen aufgegeben, da weder mit technischen Hilfsmitteln noch durch Spürhunde Lebenszeichen aus dem Inneren des Hotels festgestellt werden konnten. Zuvor wurden bereits vier Leichen geborgen, zwei Personen überlebten, weil sie sich zum Zeitpunkt des Lawinenabgangs außerhalb des Gebäudes befanden.

Die Retter hatten sich in der Nacht auf Donnerstag acht Kilometer weit auf Skiern ihren Weg durch Schnee und Eis zum Hotel Rigopiano auf einer Höhe von 1.200 Metern gebahnt. Bei Temperaturen von minus vier Grad Celsius tobte zudem ein Schneesturm in der Region. "Wir haben um vier Uhr das Hotel erreicht. Vom ganzen Gebäude war nichts mehr zu sehen, nur ein weißer Hügel. Danach haben wir das Auto gesichtet, in dem die zwei Überlebenden saßen. Sie konnten sich retten, weil sie das Auto heizen konnten", berichtete Lorenzo Gagliardi, der mit einem Alpinistenteam als erster den Unglücksort erreichte.

Helfer: "Wir haben mit Schaufeln und Händen gegraben"

"Wir haben mit Schaufeln und Händen gegraben. Wir wussten, dass im Schnee eine Person lag. Ich habe ihr zugeflüstert und gesagt, wir würden sie retten, doch es war schon zu spät. Ich empfinde eine Ohnmacht, weil wir nichts tun konnten", sagte der 48- jährige Gagliardi über den Einsatz am Donnerstag. "Ich war schon bei vielen Lawinen im Einsatz. Ich habe Menschen bei den Erdbeben in L'Aquila, Norcia und Amatrice gerettet. Doch hier ist es anders, sagte Gagliardi.

Das verschüttete Hotel Rigopiano Foto: AP

Unter den Schneemassen droht das Gebäude einzustürzen. Foto: AP

Ein Bild aus dem Inneren des Luxushotels Foto: AP

Der 38- jährige Koch Giampiero Parete konnte gerettet werden: "Ich bin am Leben, weil ich aus dem Hotel gegangen bin, um meiner Frau Kopfschmerztabletten aus dem Auto zu holen", sagte er. Die Lawine verschüttete seine Frau, seine sechsjährige Tochter Ludovica und seinen achtjährigen Sohn Gianfilippo. Parete wurde zwar selbst verschüttet, konnte sich jedoch befreien. Von seinem Auto aus bat er seinen Freund und Arbeitgeber Quintino Marcella um Hilfe und wartete dann auf Rettung. Schwer unterkühlt wurde er per Hubschrauber ins Krankenhaus von Pescara geflogen. Er war aber nicht in Lebensgefahr.

Ein Helfer vor dem verschütteten Hotel Foto: AP

Psychologen und Ärzte betreuen Angehörige

In der Ortschaft Penne zu Füßen des Gran Sasso wurde eine Unterkunft für die Angehörigen der Vermissten eingerichtet. Rettungseinheiten, Psychologen und Ärzte übernahmen die Betreuung. Inzwischen wurde eine offizielle Liste der Vermissten veröffentlicht. Dabei handelt es sich um Italiener, darunter der Eigentümer des Hotels und seine Mitarbeiter, sowie drei Kinder. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Fahrlässigkeit, denn angeblich sollen die örtlichen Behörden vor akuter Lawinengefahr gewarnt haben.

Rettungskräfte bei der Bergung eines Hotelgastes Foto: AFP/Guardia di Finanza

Im Hotel Rigopiano nächtigte einst auch Hollywoodstar George Clooney. Foto: AP

Die Lage in dem verschneiten Bebengebiet bleibt weiterhin kritisch. Die Schneeräumung komme nur schleppend voran, weil wenige Fahrzeuge zur Verfügung stehen, klagten die Bewohner der Gegend. Mehrere Touristen steckten seit Tagen in Ortschaften am Apennin fest. Die Gegend wurde von den heftigsten Schneefällen seit Jahren heimgesucht. Am Mittwoch war es in der Region darüber hinaus zu Erdbeben mit Stärke von über 5 gekommen.