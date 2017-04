Wütender Kim droht, US- Flugzeugträger zu versenken

Im Streit um das nordkoreanische Atomprogramm hatten die Spannungen zwischen Washington und Pjöngjang zuletzt zugenommen. Es wird befürchtet, dass Nordkorea einen weiteren Atom- oder Raketentest anlässlich des 85. Jahrestags der Gründung seiner Armee am Dienstag vornehmen könnte.

US-Präsident Trump drohte mit einer "Armada". Diese ist bis dato nicht eingetroffen. Foto: AFP, AP

US- Präsident Donald Trump hatte nach den letzten Raketentest angekündigt, den Flugzeugträger "USS Carl Vinson" von Australien nach Korea zu verlegen. Die "USS Carl Vinson" wird von einem Kampfflugzeug- Geschwader, zwei Lenkwaffenzerstörern und einem Kreuzer begleitet.

Diese Flotte hält nun Kurs auf Nordkorea. Foto: AFP

Trump- Vize warnt Führung in Pjöngjang

US- Vizepräsident Mike Pence warnte Pjöngjang am Samstag dann erneut: Die nordkoreanische Führung müsse wissen, dass die USA die "Ressourcen, das Personal und die Präsenz in dieser Weltregion hat", die eigenen Interessen und die Sicherheit ihrer Verbündeten zu wahren.

Der Flugzeugträger USS Carl Vinson dient den US-Einheiten als mobile Kommandozentrale. Foto: AP

Die Drohungen der USA sind jedenfalls zu Machthaber Kim Jong Un durchgedrungen, der wütend reagierte: In der regierungstreuen Zeitung Rodong Sinmun ließ Kim ausrichten, er könne das das Schiff samt Besatzung einfach versenken lassen, wie die Nachrichtenagentur "Reuters" berichtete.

Nordkorea sei demnach dazu bereit, das Schiff "mit einem einzigen Schlag" auszuschalten. Die Truppen des Regimes seien kampfbereit. Ein möglicher Einsatz gegen die US- Marine wird in dem Zeitungsbericht als Chance bezeichnet, die militärische Macht des Landes unter Beweis zu stellen.

Foto: U.S. Department of Defense, AP, AFP

China und Japan warnen vor neuer Provokation

Die Spannungen mit Pjöngjang standen im Mittelpunkt von zwei Telefonaten, die US- Präsident Donald Trump am Montag mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und Japans Ministerpräsidenten Shinzo Abe führte. Xi rief Trump erneut zur Zurückhaltung im Konflikt mit Nordkorea auf. Er hoffe, "dass die beteiligten Parteien sich in Zurückhaltung üben und Handlungen vermeiden können, die die Spannungen auf der Koreanischen Halbinsel weiter verschärfen" könnten.

Chinas Präsident Xi Jinping ruft US-Präsident Trump in Sachen Nordkorea um Zurückhaltung auf. Foto: AP

Japans Ministerpräsident berichtete indessen, er sei sich mit Trump einig gewesen, Pjöngjang angesichts wiederholter "gefährlicher Provokationen" eindringlich aufzufordern, sich zurückzuhalten. Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm stelle "eine ernste Gefahr für die Sicherheit" Japans und der internationalen Gemeinschaft dar.

Auch Japans Ministerpräsident Abe warnt Nordkorea vor weiteren Provokationen. Foto: AP

Die japanische Marine hatte am Vortag im westlichen Pazifik gemeinsame Übungen mit dem amerikanischen Flugzeugträger "USS Carl Vinson" unternommen, der in den nächsten Tagen schließlich in Gewässern nahe der koreanischen Halbinsel eintreffen soll.