WTO- Chef warnt Trump vor Handelskrieg

Statt durch Strafzölle US- Unternehmen zu schützen, solle Trump die eigene Wirtschaft durch Bildungs- Investitionen langfristig stärken, forderte Azevedo: "Sie können doch als Politiker nicht bloß andere Länder und böse Kräfte von außen dafür verantwortlich machen", sagt der 59- jährige Brasilianer an den US- Präsidenten gerichtet.

Trump hat einen protektionistischen Wirtschaftskurs angekündigt. Er drohte Strafzölle auf Waren aus dem Ausland an und erwähnte in diesem Zusammenhang ausdrücklich deutsche Autobauer. Zudem besiegelte er den Ausstieg der USA aus dem Transpazifischen Freihandelsabkommen TPP und will das NAFTA- Freihandelsabkommen zwischen den USA, Kanada und Mexiko neu aushandeln.

Nieto und Trump während eines Treffens im Vorjahr in Mexiko-Stadt Foto: APA/AFP/YURI CORTEZ

Neuer Handelsminister vom Senat bestätigt

All dies soll nun Wilbur Ross, der am Montag vom Senat als Trumps Handelsminister bestätigt wurde, umsetzen. Der 79- jährige Multimilliardär hat sein Vermögen erwirtschaftet, indem er angeschlagene Firmen der Stahl- , Kohle- , Textil- und Autozuliefererbranche sanierte. Dies war oft mit massivem Stellenabbau verbunden. Als Sanierer lernte Ross auch Trump kennen, dem er half, sein Casino- Geschäft wieder ins Rollen zu bringen.

Wilbur Ross Foto: AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA