Wrack mit Opfern hängt seit Wochen in Fluss fest

Mit einem Wunder rechnet hier in Fresno im US- Bundesstaat Kalifornien niemand mehr: Seit zwei Wochen versuchen Polizei und Feuerwehr, ein Auto zu erreichen, das über eine 150 Meter hohe Klippe in den reißenden Kings River gestürzt ist und dort unnahbar auf einem Felsen zum Liegen gekommen ist. Die Leichen zweier vermisster thailändischer Studenten sollen sich im Wrack befinden.