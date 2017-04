Wolkenkratzer- Komplex in Dubai in Flammen

Umliegende Straßen wurden für den Verkehr gesperrt. Hubschrauber kreisten über der Unglücksstelle. Es stieg dichter schwarzer Rauch auf. Nach Behördenangaben brachte die Feuerwehr den Brand schließlich unter Kontrolle. An dem Einsatz waren auch zahlreiche Einheiten des Zivilschutzes beteiligt.

Foto: AFP

Drei Wolkenkratzer mit je 60 Stockwerken

Bei dem von dem Brand betroffenen Gebäudekomplex handelt es sich um eine im Bau befindliche Wohnanlage, die im April 2018 fertiggestellt werden sollte. Der Komplex besteht aus insgesamt drei Wolkenkratzern mit jeweils 60 Stockwerken.

Foto: AFP

Leicht entflammbare Baustoffe

Dubai ist eine ultramoderne Stadt mit 2,6 Millionen Einwohnern. Dennoch haben in der Metropole in den vergangenen Jahren immer wieder Wolkenkratzer gebrannt. Die Flammen breiten sich in der Regel schnell aus, was auf leicht entflammbare Baustoffe zurückzuführen ist. Im Jänner verschärften die Behörden die Brandschutzvorschriften.

Foto: ASSOCIATED PRESS

Immer wieder Brände in Dubai

Am 31. Dezember 2015 war kurz vor einem Silvesterfeuerwerk ein verheerendes Feuer in einem Luxushotel ausgebrochen. 16 Menschen wurden damals verletzt. Im Juli vergangenen Jahres brach ein Feuer in einem 75- stöckigen Gebäude in der Hafengegend aus, das sich schnell über 15 Stockwerke ausbreitete. Im Februar 2015 hatte es im "The Torch" gebrannt. 2012 stand ein Hochhaus mit 34 Etagen in Flammen - später stellte sich heraus, dass ein Zigarettenstummel in einem Mistkübel der Auslöser war.