Wo in Europa will der Syrer nun untertauchen?

Laut "Spiegel Online" verließ der 22- Jährige kurz vor dem Eintreffen der Polizei die Wohnung. Die Polizei habe am Samstag in der Früh gleich nach Beginn der Beobachtung der Wohnung des Syrers dessen Flucht bemerkt und einen Warnschuss abgegeben, hieß es laut dem Portal in einem vertraulichen Lagebericht des Landeskriminalamts Sachsen. Der Mann steht im Verdacht, einen Bombenanschlag geplant und vorbereitet zu haben.

Mieter der Wohnung in Polizeigewahrsam

Die Polizei in Chemnitz ermittelt nun auch gegen einen zweiten Syrer wegen des Verdachts der Vorbereitung eines Bombenanschlags. Bei dem Mann handle es sich um den Mieter der Wohnung, in der hochbrisanter Sprengstoff entdeckt worden war, sagte der Sprecher des Landeskriminalamts Sachsen, Tom Bernhardt, am Sonntag. Der Verdächtige sei einer der drei Bekannten des mutmaßlichen Haupttäters, die die Polizei am Samstag festgenommen hatte. Der Mieter befinde sich weiter in Polizeigewahrsam, die Haftprüfung laufe derzeit. Die beiden anderen Männer seien dagegen wieder auf freiem Fuß.

LKA Sachsen: "Verdächtiger ist anerkannter Flüchtling"

Bernhardt sagte weiter, dass der Hauptverdächtige seit 2015 in Deutschland lebe. Er sei seit mehreren Monaten als Flüchtling anerkannt und in der Vergangenheit nicht polizeilich auffällig geworden. "Wir müssen davon ausgehen, dass nach wie vor eine Gefahr von dieser Person ausgeht", so der Sprecher. In Sicherheitskreisen wird offenbar vermutet, dass der gesuchte Syrer Kontakt zur Terrormiliz IS hatte, Bernhardt wollte dies allerdings nicht bestätigen.

Auf Twitter warnt die Polizei Sachsen die Bevölkerung, weiterhin vorsichtig zu sein:

Verstärkte Polizeipräsenz auf Bahnhöfen und ... Foto: APA/AFP/JENS-ULRICH KOCH

Sicherheitsvorkehrungen in ganz Deutschland verstärkt

Unterdessen wurden im ganzen Land die Sicherheitsvorkehrungen erhöht. Dies betreffe "insbesondere kritische Infrastruktur" wie Flughäfen und Bahnhöfe, sagte ein Sprecher des Bundespolizeipräsidiums. Welche Maßnahmen genau ergriffen wurden, sagte er nicht. Am Berliner Flughafen Schönefeld soll der verstärkte Polizeieinsatz jedenfalls bis mindestens Montagfrüh andauern. Autos und Busse würden angehalten und kontrolliert, ob sich der gesuchte 22- Jährige darin befindet, hieß es.

... Flughäfen Foto: APA/dpa/Maurizio Gambarini