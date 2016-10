Wirtschaftsnobelpreis geht an Briten und Finnen

Der Nobelpreis für Wirtschaft 2016 geht an die in den USA tätigen Wissenschaftler Oliver Hart und Bengt Holmström. Damit werde ihr Beitrag zur Vertragstheorie gewürdigt, teilte die Königlich- Schwedische Akademie der Wissenschaften am Montag in Stockholm mit. Der gebürtige Londoner Hart lehrt an der Harvard University, der in Finnland geborene Holmström am Massachusetts Institute of Technology.