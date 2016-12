In Zeiten wirtschaftlicher Probleme in Russland und massiver Spannungen mit dem Westen hat Kremlchef Wladimir Putin am Donnerstag seine jährliche Rede an die Nation gehalten. Dabei rief er seine Landsleute zu "Einigkeit in schweren Zeiten" auf. "Wir sind ein geeintes Volk und haben nur ein Russland", sagte er im Kreml vor rund 1000 Amts- und Würdenträgern. Putin versuchte Optimismus zu versprühen: So sieht er nach der schweren Wirtschaftskrise in seinem Land Zeichen der Entspannung und betonte zudem Russlands Kooperationsbereitschaft mit dem Westen, hier vor allem mit den USA: "Wir suchen keine Feinde, wir brauchen Freunde."