Wintersturm "Stella" legt Nordosten der USA lahm

Der Wintersturm "Stella" hat am Dienstag mit voller Wucht den Nordosten der USA getroffen. Über weiten Teilen der Region fiel Schnee bzw. ging Schneeregen nieder. Schulen blieben geschlossen, Tausende Flüge wurden gestrichen. In New York wurde der Notstand ausgerufen. Auch der AUA- Flug von Wien nach New York mit Ankunft am John F. Kennedy International Airport entfiel.