Wintereinbruch in Griechenland sorgt für Chaos

Während eine Woche vor dem Heiligen Abend in Österreich die Hoffung auf weiße Weihnachten langsam schwindet , hat der Schnee Griechenland erreicht. Das Pilion- Gebirge in der Mitte des Landes ist weiß verschneit, wie Bilder des Fernsehsenders Skai am Samstag zeigten. Die Skigebiete sind jedoch wegen starker Winde bis auf Weiteres geschlossen.