Winter hat auch Griechenland fest im Griff

Das winterliche Wetter hat in der Nacht auf Dienstag auch die griechische Hauptstadt Athen erreicht. Wie das Fernsehen berichtete, schneite es heftig im Zentrum der Stadt und am Wahrzeichen der Stadt, der Akropolis. In der Früh lag eine dünne Schneeschicht. Alle Schulen werden am Dienstag geschlossen bleiben, wie die lokalen Behörden mitteilten.