Will Air Berlin 1000 Mitarbeiter kündigen?

Die angeschlagene Fluggesellschaft Air Berlin will einem Zeitungsbericht zufolge kräftig schrumpfen. Am Ende sollten wahrscheinlich nur noch halb so viele Flugzeuge betrieben werden wie derzeit, berichtete die "Süddeutsche Zeitung" am Montag. Auch die Zahl der Arbeitsplätze in der Verwaltung solle halbiert werden. Deshalb wolle sich das Unternehmen in den kommenden Monaten voraussichtlich von etwa 1000 seiner insgesamt 8600 Mitarbeiter trennen.