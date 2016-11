Wildes Flüchtlingslager in Paris wird geräumt

Die Sprecherin begründete die Räumung einerseits mit humanitären Gründen, aber auch mit dem Ziel, Sauberkeit und Ordnung in dem betroffenen Viertel wiederherzustellen. Die Menschen sollen nun geordnet untergebracht werden. "Das ist ein großer Einsatz", sagte Regionalpräfekt Jean- Francois Carenco. Einige Menschen sollten vorübergehend in Sporthallen gebracht werden, bevor sie in andere Unterkünfte können.

Die Stadt Paris plant anschließend die Öffnung eines humanitären Aufnahmezentrums, um die Entstehung neuer wilder Lager zu verhindern. Dort sollen Neuankömmlinge für einige Tage unterkommen, bevor der Staat ihnen Plätze in anderen Unterkünften zuweisen kann.

Täglich kommen bis zu 70 Migranten in Paris an

Bisher lagerten meist kurz nach der Auflösung eines Lagerplatzes wieder Menschen auf der Straße. Seit Juni des Vorjahres wurden bei 29 Räumungen mehr als 19.000 Migranten untergebracht. Laut Angaben der Stadt Paris kommen täglich zwischen 50 und 70 Migranten in Paris an.

Unterschiedliche Angaben gab es dazu, inwieweit die Räumung des Flüchtlingscamps von Calais die Lage verschärft hatte. Die Behörden hatten das berüchtigte Elendslager am Ärmelkanal vergangene Woche geräumt und Tausende Migranten in Aufnahmezentren in anderen Regionen gebracht.