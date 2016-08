Wilders will Niederlande "ent- islamisieren"

Mit der Forderung nach einer Schließung aller Moscheen und einem Verbot des Korans ziehen die niederländischen Rechtspopulisten unter Geert Wilders in die Parlamentswahl 2017. Der Chef der Partei für die Freiheit (PVV) veröffentlichte am Donnerstagabend via Twitter ein einseitiges Wahlprogramm, in dessen Zentrum eine "Ent- Islamisierung" der Niederlande steht.