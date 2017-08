Wilde Verfolgungsjagd: Auto mit Schüssen gestoppt

Das Auto war laut belgischen Behörden in Deutschland registriert und konnte erst gestoppt werden, als es in zähflüssigen Verkehr geriet und der Fahrer mit dem Wagen in ein Polizeifahrzeug krachte. "Als wir den Mann aus dem Auto zogen, teilte er uns mit, dass sich in dem Wagen Sprengstoff befinde", erklärte ein belgischer Polizist gegenüber Medien. Die Gegend rund um das Auto wurde daher sicherheitshalber evakuiert und von der Polizei durchsucht.

Die belgische Hauptstadt befindet sich nach einer Reihe von Anschlägen seit gut zwei Jahren im Ausnahmezustand.