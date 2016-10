WikiLeaks- Gründer Assange hat kein Internet mehr

Wikileaks- Gründer Julian Assange hat nach Angaben der Enthüllungs- Plattform keinen Internet- Zugang mehr. Ecuador habe Assange, der Asyl in der Londoner Botschaft des Landes fand, am Samstag die Leitung gekappt, schrieb Wikileaks am Montag bei Twitter. Details - etwa zu einer möglichen Begründung - gab es nicht.