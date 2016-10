WikiLeaks enthüllt brisante "Bill Clinton AG"

Im Zentrum der Enthüllungen, die am Donnerstag bekannt wurden, steht eine E- Mail des Bill- Clinton- Beraters Douglas Band aus dem Jahr 2011. Band schreibt darin, er habe dem früheren Präsidenten "profitorientierte Tätigkeiten für mehr als 50 Millionen Dollar" (rund 46 Millionen Euro) vermittelt. Zudem gehe es um "künftige Vertragsabschlüsse" im Wert von 66 Millionen Dollar, "falls er mit diesen Engagements weitermachen will".

In der E- Mail erläutert Band detailliert seine Tätigkeiten zum Eintreiben von Finanzmitteln - sowohl für die gemeinnützige Clinton- Stiftung als auch für den Ex- Präsidenten persönlich. Das Geflecht seiner überschneidenden Aktivitäten für die Stiftung und den Privatmann Clinton bezeichnete der Berater in der E- Mail selbst als "Bill Clinton AG".

Russland hinter geleakten Mails vermutet

Die E- Mails stammen vom Konto John Podestas, der aktuell Wahlkampfleiter von Hillary Clinton ist und zum Zeitpunkt, als Band die Mails schrieb, selbst für die Clinton- Stiftung arbeitete. Die US- Geheimdienste vermuten, dass Russland hinter dem Hackerangriff steckt und die E- Mails an WikiLeaks weiterleitete. Die Kandidatin Clinton sieht darin einen Versuch, ihrem Wahlkampf zu schaden.

Die enthüllten E- Mails enthalten keine Belege dafür, dass Bill Clintons damalige Auftraggeber durch ihr Engagement politische Gegenleistungen erhielten - etwa von Hillary Clinton, die damals Außenministerin der USA war. Sie scheinen aber das erhebliche Ausmaß von Bill Clintons profitorientierten Aktivitäten parallel zu seinem gemeinnützigen Engagement in der Stiftung zu dokumentieren.

Trump: "Sie haben Schindluder getrieben"

Trump wirft dem Clinton- Clan korrupte Machenschaften vor. "Wenn die Clintons bereit waren, mit ihrem Unternehmen Schindluder zu treiben, als sie nicht im Weißen Haus waren, stellt euch nur einmal vor, was sie im Oval Office tun werden", sagte der Immobilienmilliardär bei einer Wahlkampfveranstaltung im US- Bundesstaat Ohio. "Herr Band nannte die Vereinbarungen 'unorthodox'. Wir anderen nennen sie gänzlich korrupt", tönte Trump.

