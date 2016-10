Wie Barroso: EU- Kommissarin nimmt Bankenjob an

Die Vizepräsidentin der EU- Kommission, die Bulgarin Kristalina Georgiewa, hat ihren Rücktritt eingereicht. Die EU- Haushaltskommissarin wolle zur Weltbank wechseln, teilte die Kommission am Freitag in Brüssel mit. Grund war laut "Politica" der "giftige" Einfluss an der Beamtenspitze der Brüsseler Behörde auf EU- Kommissionspräsident Jean- Claude Juncker. Im Sommer wechselte bereits Ex- EU- Kommissionspräsident Jose Manuel Barroso zur US- Investmentbank Goldman Sachs in London.