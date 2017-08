"Werden italienische Eindringlinge aufhalten"

Haftar habe angewiesen, im äußersten Fall die "Eindringlinge zu bombardieren", hieß es weiter. Es ist allerdings nicht klar, mit welchen Mitteln Haftars Truppen Schiffe innerhalb der 12- Meilen- Zone stoppen wollen und ob sie tatsächlich auch Gewalt anwenden würden. Zudem ist unklar, ob und wie Haftar seine Drohung wahr machen könnte, da er nur im Osten des gespaltenen Landes militärische Macht besitzt. Nicht aber im Westen, von dessen Stränden die meisten Boote mit Flüchtlingen Richtung Italien ablegen. In EU- Kreisen in Brüssel geht man aufgrund dieser Umstände davon aus, dass es keine ernst zu nehmende Bedrohung gibt.

Mitglieder der Salah-Bou-Haliqa-Brigade, die General Haftar unterstehen in Bengasi Foto: AFP

Rom geht von "reiner Propaganda" aus

In Rom ist von "reiner Propaganda" die Rede. Außerdem werde der General kontinuierlich über die "Schritte informiert, die Italien in Hinblick auf die Unterstützung der Regierung in Tripoli in der Flüchtlingsfrage unternimmt".

Der international anerkannte Regierungschef Libyens, Fayez al- Sarraj, hatte Rom nach Darstellung der italienischen Regierung um die Hilfe im libyschen Hoheitsgebiet gebeten. Haftar und Sarraj sind die Hauptkonkurrenten um die Macht im zerrütteten Libyen. Ein italienisches Schiff hat sich bereits am Mittwoch auf den Weg in die libysche Hauptstadt Tripolis gemacht.

Regierungschef (fast) ohne Land: Libyens Premier Al-Sarraj Foto: ANDREAS SOLAR/AFP

Ziel der italienischen Mittelmeer- Mission ist es, der libyschen Küstenwache technisch und logistisch zu helfen. Dadurch soll laut dem italienischen Außenminsiter Angelino Alfano auch die "Einheit und Stabilität" des Bürgerkriegslandes gefördert werden. Der Minister ging sogar so weit, von einem möglichen Wendepunkt in der Flüchtlingskrise zu sprechen.

Italien erhöht Druck auf Rettungsorganisationen

Neben dem Militäreinsatz hat Rom auch den Druck auf NGOs erhöht, die im Mittelmeer Rettungseinsätze durchführen. "NGOs, die den Verhaltenskodex nicht unterzeichnen, werden nur schwer weiter im Mittelmeer zum Einsatz kommen können", erklärte der italienische Innenminister Marco Minniti laut der Tageszeitung "La Stampa". Der Minister betonte erneut, dass Regeln für Rettungseinsätze von Flüchtlingen im Mittelmeer dringend notwendig seien. "Das Mittelmeer ist in den letzten eineinhalb Jahren zu einem Dschungel geworden", klagte Minniti. Die meisten Hilfsorganisationen - darunter Ärzte ohne Grenzen - hatten ihre Unterschrift unter den Verhaltenskodex wegen rechtlicher Bedenken und Sorgen um ihre Unabhängigkeit verweigert.

Video: NGOs weigern sich, bewaffnete Polizisten an Bord ihrer Schiffe zu lassen

Schlepper- Kooperation? NGO zeigt andere NGO an

Eine der wenigen Organisationen, die den Kodex unterschrieben haben, ist Save the Children. Genau sie spielt bei den Ermittlungen der sizilianischen Staatsanwaltschaft gegen die deutsche NGO Jugend Rettet eine wichtige Rolle. Eines der Schiffe von Jugend Rettet wurde von der italienischen Justiz beschlagnahmt. Es besteht nämlich der Verdacht der Kooperation mit libyschen Schleppern. Mitglieder von Save the Children hatte die Behörden auf Unregelmäßigkeiten bei Rettungseinsätzen aufmerksam gemacht.

Die Iuventa mit Flüchtlingen an Bord Foto: AFP

Laut diesen hätte sich die Iuventa oft zu stark der libyschen Küste genähert und Kontakte mit Schleppern gehabt. Laut den Ermittlern wurden Flüchtlinge so in mehreren Fällen einfach übergeben. Hier könne also keineswegs von Rettung auf hoher See die Rede sein. Vielmehr habe Jugend Rettet illegale Migration dadurch befördert.