Weltweites Entsetzen über St.- Petersburg- Anschlag

Eines der ersten Bilder, die bereits auf Twitter kursieren Foto: twitter.com

Kurz darauf wurde ein selbst gebauter Sprengsatz in derBahnstation amPlatz in der Innenstadt "gefunden und rechtzeitig entschärft", wie die russischen Behörden mitteilten.

Russlands Staatschef Wladimir Putin besuchte am Montagabend die Metrostation Technologisches Institut, legte Blumen nieder und verharrte in stillem Gedenken. Zuvor hatte Putin eine Sitzung mit Vertretern des Geheimdienstes FSB, der Rettungskräfte und des Innenministeriums geleitet. Die Justiz eröffnete Terror- Ermittlungen. Wegen der Explosion wurde drei Trauertage ausgerufen, am Dienstag in St. Petersburg wehten die Flaggen auf Halbmast.

Merkel verurteilt "barbaríschen Akt", Trump sagt Unterstützung zu

Merkel schrieb in ihrem Kondolenztelegramm an Putin: "Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass es sich um einen feigen Anschlag gehandelt hat." Sollte sich dies bewahrheiten, wäre dies "ein barbarischer Akt", den sie "aufs Schärfste" verurteile. Trump sagte Putin in einem Telefonat "die volle Unterstützung der US- Regierung bei der Reaktion auf den Angriff" zu. Beide Staatschefs hätten "darin übereingestimmt, dass der Terrorismus entscheidend und schnell bezwungen werden muss", teilte das Weiße Haus mit.

Polizei und Einsatzkräfte vor der U-Bahnstation Technologistschesky Institut Foto: AFP/Ruslan Shamukov

Der UNO- Sicherheitsrat verurteilte die Tat einhellig als "barbarischen und feigen terroristischen Angriff". Die EU- Außenbeauftragte Federica Mogherini übermittelte ihr Mitgefühl an "alle Russen, insbesondere diejenigen, die ihre Angehörigen verloren haben". Auch der Iran hat den Bombenanschlag in St. Petersburg scharf verurteilt. "Das war zutiefst beschämend und feige und ein absolut inakzeptabler Weg, um politische Ziele zu erreichen", sagte Außenamtssprecher Bahram Ghassemi am Dienstag. Die Wurzeln des Terrorismus' müssten ausgetrocknet werden, dies aber erfordere die Zusammenarbeit aller Staaten und internationalen Organisationen.

Foto: APA Grafik

Österreichs Spitzenpolitiker entsetzt

Auch österreichische Spitzenpolitiker sprachen ihr Beileid aus. "Meine Gedanken sind bei den schrecklichen Ereignissen in St. Petersburg. Mein Mitgefühl ist bei den Opfern und ihren Angehörigen", erklärte Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Bundeskanzler Christian Kern zeigte sich "entsetzt über die abscheulichen Ereignisse in St. Petersburg", bei denen "viele unschuldige Menschen" ihr Leben verloren hätten.

Außenminister Sebastian Kurz plädierte dafür, "die Reihen in der Bekämpfung des Terrorismus zu schließen". In seiner Eigenschaft als amtierender Vorsitzender der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa betonte Kurz: "Dieser brutale Angriff darf uns nicht einschüchtern, sondern sollte und einigen im Kampf gegen Mord, Gewalt und Terrorismus."