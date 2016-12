Weihnachtlicher Geldregen auf deutscher Autobahn

Großes Pech hatte ein 62- jähriger Brite ausgerechnet am 24. Dezember: Der Mann sorgte am Samstag auf seiner Reise in die Weihnachtsferien für einen unfreiwilligen Geldregen auf einer deutschen Autobahn. Er vergaß nach dem Tanken an einer Raststätte einen Geldbeutel auf dem Dach seines Wagens, mehrere Tausend Euro flatterten daraufhin über die Fahrbahn und wurden von anderen Autofahrern aufgesammelt.