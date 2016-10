Warum Clintons Vorsprung ihre Wahl gefährden kann

In den Umfragen hat Hillary Clinton nach der jüngsten TV- Debatte gegen ihren Konkurrenten Donald Trump im Rennen um das Weiße Haus wieder deutlich zugelegt. Eine am Montag veröffentlichte Erhebung von NBC/"Wall Street Journal" sieht die Demokratin derzeit elf Prozentpunkte vor dem republikanischen Kandidaten. Meinungsforscher sehen darin allerdings eine Gefahr für Clinton. Ein größerer Vorsprung würde weniger Clinton- Wähler zu den Urnen locken. Experten zufolge braucht die Ex- Außenministerin ein knappes Rennen, um mehr Unterstützer zu mobilisieren.