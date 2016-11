Warum Clinton für uns nicht gut gewesen wäre

Sie sei maßgeblich für den Syrienkrieg verantwortlich gewesen, führt der Deutsche in einem Video auf seiner Facebook- Seite weiter aus. Clinton sei, so Müller, für eine massive Ausweitung des Krieges und eine Durchsetzung einer Flugverbotszone über Syrien auch gegen ein russisches Veto eintritt. Was das heißt? Notfalls auch, dass russische Kampfjets abgeschossen würden.

Damit könnte sich ein ähnlicher Zwischenfall wie im November des Vorjahres im türkisch- syrischen Grenzgebiet ereignen, als die türkische Armee einen russischen Kampfjet abschoss (Bild unten).

Die Absturzstelle des russischen Kampfjets Foto: APA/EPA/HABERTURK TV CHANNEL

Krieg zwischen USA und Russland unter Clinton "wahrscheinlicher"

Das würde natürlich zu einer militärischen Eskalation zwischen Russland und den USA führen, mit Europa "mittendrin". Ein Szenario, das unter Clinton viel wahrscheinlicher wäre als unter Trump, zeigt sich Müller sicher. Eine mögliche Verbesserung der Beziehungen zwischen den beiden Supermächten unter Trump sollte uns ein größeres Anliegen sein als kurzfristige wirtschaftliche Interessen. Gleichzeitig muss der Finanzexperte zugeben, dass es sich um Schlussfolgerungen handelt, die auf bisheriges Verhalten und Positionen des Immobilienmilliardärs basieren.

Putin betont Bereitschaft zur Annäherung an USA

Tatsächlich gibt es bereits Signale aus Moskau, die Müllers Sichtweise stärken. So hat Kremlchef Wladimir Putin nicht nur Gratulationen an Trump ausgerichtet, sondern auch die Bereitschaft zu einer Annäherung an die USA bekräftigt. "Wir sind uns bewusst, dass es kein leichter Weg wird angesichts des Verfallszustands, in dem sich die Beziehungen zwischen den USA und Russland befinden", meinte Putin am Mittwoch.

Trump hatte im Wahlkampf für gute Beziehungen zu Russland geworben und auch nach seinem Sieg betont, mit allen Staaten zusammenzuarbeiten, die dies wollten . "Dies steht auf absolut phänomenale Weise im Einklang mit der Position, die Putin selbst geäußert hat", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Ein Treffen zwischen Putin und Trump sei vorerst nicht geplant.