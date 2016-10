War NSU- Terrorzelle Teil eines Pädophilenrings?

Wird ein Stück Stoff sowohl im Fall Peggy als auch im Strafprozess gegen Beate Zschäpe, die einzige Überlebende des Neonazi- Trios, eine Wende herbeiführen? Die mit dem Mordfall Peggy befasste Staatsanwaltschaft und Polizei in Bayreuth haben am Donnerstagabend mitgeteilt, dass Böhnhardts DNA auf einem der "zahlreichen Spurenträger" nachgewiesen worden sei, die im Rahmen der Ermittlungen im Umfeld der im Juli diesen Jahres in Nordthüringen entdeckte Leiche Peggys gesichert worden waren. Wo diese Spur entstand und wie sie dort hinkam, sei bisher unklar.

Die NSU-Mitglieder Mundlos (links), Zschäpe und Böhnhardt in ihrem Wohnwagen Foto: APA/AFP/DPA/Bundeskriminalamt/HO

Welches grausame Schicksal musste Peggy K. durchmachen, bevor sie starb? Foto: APA/AFP/JENS-ULRICH KOCH

Es besteht aber grundsätzlich auch die Möglichkeit, dass es "an irgendeiner Stelle zu einer Kontamination" gekommen sei, meinte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann am Freitag gegenüber dem Nachrichtensender n- tv. Schließlich sei die Thüringer Polizei auch jene Behörde gewesen, die mit dem Leichnam Böhnhardts im Jahr 2011 befasst war. Böhnhardt und sein Komplize Uwe Mundlos hielten sich nach einem Banküberfall im November 2011 in ihrem Wohnwagen versteckt, als eine Polizeistreife auf sie aufmerksam wurde. Mit der ausweglosen Situation konfrontiert beschloss Mundlos, zunächst Böhnhardt und anschließend sich zu erschießen. Gleichzeitig wurde auch Feuer im Wohnmobil gelegt. Nur Zschäpe wurde gefasst. Sie steht derzeit in München vor Gericht.

In diesem ausgebrannten Wohnmobil wurden die Leichen von Böhnhardt und Mundlos gefunden. Foto: APA/dpa-Zentralbild/Carolin Lemuth

Mitglieder des NSU- Untersuchungsausschusses des thüringischen Landtags zeigten sich nach eigenen Angaben wenig überrascht von möglichen Verbindungen zwischen dem NSU und dem Fall Peggy oder Kindesmissbrauch im Allgemeinen. Die Politiker gehen eher nicht von einer Kontamination der Spurenträger aus. Es gebe nämlich Informationen, dass nahe dem Fundort von Peggys Leiche eine Waldhütte existiere, in der sich ein Mann aus dem NSU- Umfeld aufgehalten habe, sagte die Vorsitzende Dorothea Marx im Südwestrundfunk.

Urteile wegen Kindesmissbrauchs gegen Neonazi- Freunde

Sie erinnerte auch daran, dass schon Menschen aus dem näheren NSU- Umfeld wie der Neonazi Tino Brandt wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen verurteilt wurden und dass im Wohnmobil, im dem sich Böhnhardt und Mundlos selbst töteten, Kindersachen lagen. Eine Verbindung käme für sie "nicht aus heiterem Himmel", sagte Marx.

Zahlreiche Augenzeugen, die im Zuge der NSU- Ermittlungen befragt wurden, meinten, dass Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe im Urlaub gemeinsam mit Kindern unterwegs gewesen seien. Eine Zeugin wollte sich sogar daran erinnern, dass ein Mädchen Zschäpe als "Mama" bezeichnet habe.

Zschäpe im Münchner Gericht im September 2016 Foto: APA/AP Pool/Matthias Schrader

Überprüfung aller alten Beweismittel gefordert

Auch die Obfrau der Linken in dem Untersuchungsausschuss, Katharina König, verwies am Freitag auf personelle Überschneidungen zwischen der thüringischen Naziszene und Fällen von Kindesmissbrauch und -tötung. Dies gelte bekanntermaßen sogar für Böhnhardt selbst. Dieser sei früher gemeinsam mit dem angeblichen Besitzer der Hütte im Umfeld von Peggys Fundort bei den Ermittlungen zu einem 1993 in Jena ermordeten Buben ins Visier geraten, erklärte sie in Erfurt. Jetzt müssten alle ungeklärten Todesfälle von Kindern und Menschen mit Migrationshintergrund daraufhin geprüft werden, ob NSU- Mitglieder oder Unterstützer damit etwas zu tun hätten. Auch alte Beweismittel müssten erneut geprüft werden.