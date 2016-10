Wallonien für Verschiebung der CETA- Unterzeichnung

Die belgische Region Wallonien will den für kommende Woche geplanten Abschluss des Ceta- Handelsabkommens der EU mit Kanada - wir berichteten - aussetzen. Das Treffen sollte einige Monate später stattfinden, um offene Fragen zu klären, sagte der Regierungschef der Region, Paul Magnette, am Mittwoch. Unterdessen kommen am Donnerstag die EU- Staats- und Regierungschefs zu ihrem Herbstgipfel in Brüssel zusammen. Dort soll versucht werden, den Widerstand Walloniens zu überwinden.