Wallonen wollen CETA jetzt offenbar doch zustimmen

Magnette berief noch für Donnerstagabend eine Regierungssitzung seiner Region ein, das wallonische Parlament soll Freitagvormittag beraten. Gleichzeitig traten Donnerstagabend die EU- Botschafter zusammen. Damit könnte der EU- Gipfel am Freitag auch das Ja Belgiens erhalten und damit Einstimmigkeit zu dem Abkommen erzielen.

Dem Vernehmen nach sollen die Bedenken Walloniens gegen CETA durch eine Erklärung ausgeräumt werden. In den Gesprächen soll es um die Rechtsverbindlichkeit der Auslegungserklärung, um Agrarfragen wie die Fleischproduktion und um den Investorenschutz gehen.

EU- Kommissionspräsident Martin Schulz hatte bereits zuvor nicht ausgeschlossen, dass eine Einigung bevorstehen könnte. "Ich habe den Eindruck, ich weiß nicht, ob das heute der Fall ist, aber es kann in den nächsten Stunden durchaus zu einer Einigung kommen", sagte Schulz kurz nach Beginn des EU- Gipfels in Brüssel.

EU-Parlamentspräsident Martin Schulz Foto: APA/AFP/JOHN THYS

Kanadas Gewerkschaft gegen CETA- Text

Während die EU- Staats- und -Regierungschefs bei ihrem Herbstgipfel in Brüssel alles unternehmen, um CETA auf Schiene zu bringen, formiert sich in Kanada durch die ortige Gewerkschaft der Privatangestellten (Unifor) selbst eine CETA- Gegenbewegung . Zwar befürworte man den internationalen Handel und sei damit auf Regierungslinie. Doch ähnlich wie die sozialdemokratische Führung in Wallonien sei man gegen den CETA- Text, wie er derzeit sei. "Was wir nicht unterstützen können, ist ein Handelspakt, der die Bedürfnisse der Arbeitnehmer nicht berücksichtigt bzw. der das Recht einschränkt, Gesetze im Interesse der Bevölkerung zu erlassen", stellte Unifor- Chef Jerry Dias klar.

Foto: APA/AFP/Belga/NICOLAS LAMBERT, AP