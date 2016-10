Vor Entscheidung der SPÖ: Belgien legt sich quer!

Die belgische Zentralregierung befürwortet zwar das Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), ist aber auf die Zustimmung von Flamen, Wallonen und Deutschen angewiesen.

Die EU- Handelsminister wollen das Abkommen eigentlich bei einem Treffen in der kommenden Woche billigen. Sie brauchen dafür aber eine einstimmige Entscheidung. Belgische Kritiker fürchten unter anderem Nachteile für Bauern durch billige Fleischimporte. Befürworter hoffen dagegen auf mehr Wirtschaftswachstum und Jobs.

Die Sozialistische Jugend vor dem SPÖ-Präsidium mit einem klaren Nein zu CETA Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

SPÖ vor Grundsatzentscheidung

Auch in Österreich steht das Handelsabkommen derzeit auf der politischen Tagesordnung. So tagt am Freitag das SPÖ- Präsidium, in dem es darum geht, ob die Sozialdemokraten in Sachen CETA mit Ja oder Nein stimmen werden. Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) sagte am Freitag, er erwarte von der SPÖ eine positive Entscheidung.

Es lägen alle Argumente auf dem Tisch, die gemeinsame Erklärung, in der strittige Fragen interpretiert werden, liege auch vor, es gebe keine neuen Entscheidungsinhalte oder Kriterien. "Aus unserer Sicht sind die Dinge politisch entscheidungsreif", so Mitterlehner.