Von Strömung erfasst: 5 Tote an britischer Küste

An der britischen Küste bei Sussex sind am Mittwoch innerhalb weniger Stunden fünf Menschen ums Leben gekommen. Laut den Behörden wurden sie Opfer tückischer Strömungen. Retter und Badende konnten drei Leichen bergen, als die Flut am Abend zurückging, wurden zwei weitere Tote gefunden. Die Identitäten der Personen sind noch unklar.