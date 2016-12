Von Angebeteter Abgewiesener tötet zehn Menschen

Wie die iranische Nachrichtenagentur Mehr am Donnerstag meldete, hielt der junge Mann im Dorf Jahan Abad in der südöstlichen Provinz Kerman um die Hand der Frau an. Nachdem sie ihn abwies, entfernte er sich und kehrte mit einer Kalaschnikow zurück.

Mit dem Schnellfeuergewehr erschoss er zunächst die junge Frau und dann ihre Familienangehörigen, darunter drei weitere Frauen und zwei Kinder. Außerdem verletzte der Mann fünf weitere Menschen, zwei von ihnen schwer.