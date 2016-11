Vier Jugendliche bei Autounfall in Bayern getötet

Bei einem schrecklichen Verkehrsunfall in Bayern sind am Samstagabend vier Jugendliche ums Leben gekommen, als ihr Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit frontal gegen einen Baum prallt. Der Wagen wurde in zwei Teile zerfetzt. Ein weiterer Insasse bei wurde bei dem Unfall schwer verletzt, wie ein Sprecher der Polizei in der Nacht auf Sonntag sagte.