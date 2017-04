Video zeigt Horrorsturz in Vergnügungspark

Das Video, das im Zhaohua Culture Park nahe der Millionenstadt Chongqing aufgenommen wurde, zeigt das Fahrgeschäft namens "A Journey in Space" ("Eine Reise in den Weltraum"). Ein makabrer Name in Anbetracht dessen, was sich vor zahlreichen Zuschauern laut Medienberichten bereits im Dezember des Vorjahres ereignete.

So zeigen die Aufnahmen, wie das Mädchen plötzlich aus dem Sitz stürzt und mit voller Wucht durch die Luft geschleudert wird. Für den Teenager kam jede Hilfe zu spät. Wie Ermittlungen ergaben, war der Sicherheitsgurt durchgerissen.

118.600 Euro Schmerzensgeld für Familie

Laut Medienberichten war das Fahrgeschäft zuletzt im November 2013 überprüft worden. Der Familie des verstorbenen Mädchens wurden rund 118.600 Euro Schmerzensgeld zugesprochen. Das Video, das das Todesdrama ihres Kindes zeigt, wird seither unaufhörlich im Internet geteilt.