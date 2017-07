Verschärft: Geräte werden jetzt extra kontrolliert

Flugreisende in den USA müssen bei Gepäckkontrollen künftig alle elektronischen Geräte extra prüfen lassen, die größer als Mobiltelefone sind. Die strengeren Regeln sollen nach Testläufen an einzelnen Flughäfen nun landesweit eingeführt werden, teilte die Transportsicherheitsbehörde TSA am Mittwoch mit. Bisher wurde nur verlangt, dass Laptops bei Gepäckkontrollen separat durchleuchtet werden.