Vermisst geglaubter Bub (7) unter den Verletzten

Das Kind sei in einem Krankenhaus, berichtete Europa Press unter Berufung auf katalanische Polizeiquellen. Details zum Gesundheitszustand des Siebenjährigen wurden aber nicht genannt. Australische Medien hatten zunächst berichtet, der Bub werde vermisst. "El Pais" zufolge sei der Vater informiert worden, der Großvater, Tony Cadman, hatte noch am Freitag via Facebook um Hilfe bei der Suche nach seinem Enkel Julian gebeten.

Vier Australier beim Anschlag verletzt

Sogar Australiens Regierungschef hatte sich zu dem Fall geäußert. "Wir beten, dass der kleine Bub lebend wieder zu seinen Eltern zurückkehrt", sagte Ministerpräsident Malcolm Turnbull in Sydney am Sonntag. Nach Angaben des Außenministeriums in Barton wurden bei dem Anschlag in Barcelona vier australische Staatsbürger verletzt.

Australiens Premier Malcolm Turnbull Foto: AFP

Wie die australische Nachrichtenagentur AAP am Sonntag meldete, reiste der Vater des Siebenjährigen nach Spanien. Der Bub war dem Bericht zufolge bei dem Attentat vom Donnerstag von seiner Mutter, die bei dem Anschlag verletzt wurde, getrennt worden. Mutter und Sohn hatten in Barcelona Urlaub gemacht. Der Vater wurde nach seiner Ankunft in Spanien von Polizei und australischen Konsularmitarbeitern vom Flughafen abgeholt, wie AAP weiter berichtete.

Am Donnerstag war ein Lieferwagen in Barcelona in Passanten auf der Flaniermeile La Rambla gerast. 14 Menschen wurden bei dem Anschlag getötet und mehr als hundert weitere verletzt.