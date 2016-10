"Vermiete Wohnung nur an Schweizer, keine Muslime"

Ein Schweizer Vermieter sorgt mit einem Wohnungsinserat für Wirbel. In seiner Annonce schrieb er, dass er seine Zweizimmerwohnung nur an Schweizer, Deutsche oder EU- Bürger vermiete und Muslime ausdrücklich unerwünscht seien. "Muslime singen mehrmals täglich in der Wohnung, genau wie in der Moschee", rechtfertigte sich der Schweizer. Die Sache könnte für ihn nun allerdings strafrechtlich ein Nachspiel wegen Diskriminierung haben.