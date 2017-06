Verletzt: Mallorca- Hai an Strand eingeschläfert

Der Albtraum eines jeden Urlaubers ist an diesem Wochenende für viele Badegäste auf Mallorca wahr geworden: Haie direkt an den Badestränden! Am Samstag tauchte inmitten zahlreicher im Wasser planschender Menschen bei Illetes plötzlich ein zwei Meter langer Blauhai auf (gr. Bild). Nur einen Tag später wurden dann am Strand von Cala Major und vor Can Pastilla Hai- Sichtungen gemeldet. Es dürfte sich in den drei Fällen um zwei Tiere gehandelt haben. Ein Blauhai (kl. Bild) wurde mittlerweile gefangen und eingeschläfert.