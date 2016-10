Verklärungsbasilika im Norden Israels ausgeraubt

So habe es diesmal keine Schmierereien gegeben, wie sie in der Regel von jüdischen Extremisten nach Anschlägen auf christliche Stätten hinterlassen würden, sagte Abunassar am Dienstag. Unklar ist noch, wie viele Kelche und wie viel Geld die Diebe mitgehen ließen. Laut Angaben des Sprechers wurde die Polizei eingeschaltet.

Beliebtes Ziel von Pilgern und Touristen

Die Verklärungsbasilika liegt auf dem Berg Tabor in der nordisraelischen Region Galiläa. Dem christlichen Mythos zufolge soll Jesus seinen Jüngern dort in göttlicher Lichtgestalt erschienen sein. Das Gotteshaus ist auch heute noch ein Ziel von griechisch- orthodoxen Pilgern und Touristen.

In den vergangenen Jahren hat die Zahl der Schändungen oder Brandanschläge auf christliche Stätten in Israel deutlich zugenommen. Für die Attacken werden in der Regel jüdische Extremisten verantwortlich gemacht.