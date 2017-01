Verhaftetem Ex- Manager drohen 169 Jahre Haft

Dem in den USA verhafteten Ex- VW- Manager Oliver Schmidt drohen nach Angaben des Justizministeriums im Abgasskandal bis zu 169 Jahre Haft. "Faktisch sieht er sich mit lebenslangem Gefängnis konfrontiert", erklärte das Ministerium am Donnerstag. Insgesamt gebe es elf Anklagepunkte. Der Mann war am Samstag in Miami nach einem Urlaub vor dem Heimflug nach Deutschland verhaftet worden.