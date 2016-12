Verdächtiger Pakistaner "nicht misshandelt"

Das erste Interview des Pakistaners Navid B. nach seiner Festnahme infolge des blutigen Anschlags in Berlin hat für großen Wirbel gesorgt. Gegenüber der britischen "Guardian" behauptete B., er sei in Polizeigewahrsam misshandelt worden . Dem widerspricht nun die Berliner Polizei. "Das hat nicht den Hauch von Substanz", sagte Sprecher Winfried Wenzel am Freitag der Deutschen Presse- Agentur. "Der Mann ist definitiv von keinem Mitarbeiter misshandelt worden."