Vater will Umgang mit Waffen zeigen - Tochter tot

Der 33- jährige dreifache Vater Eric Hummel war am 10. Juni mit seinen zehnjährigen Zwillingssöhnen und seiner neunjährigen Tochter Olivia zu Hause in Hobart, Ohio. Er war laut Medienberichten gerade dabei, den Buben etwas über Sicherheit im Umgang mit Waffen beizubringen, als sich ein Schuss aus seiner Glock löste und das Mädchen in den Kopf traf.

"Oh, mein Gott! Oh mein Gott, nein!"

Hummel setzte sofort einen dramatischen Notruf ab: "Ich hatte meine Waffe in den Händen und habe den Abzug betätigt - ich wusste nicht mehr, dass eine Kugel drin war. Ich habe meine Tochter erschossen!", hört man den verzweifelten Vater an jenem verhängnisvollen Sonntagnachmittag schildern. "Oh, mein Gott", stammelte er immer wieder, "oh mein Gott, nein!" Es sei überall Blut, so der 33- Jährige.

Der Beamte, der den Anruf entgegengenommen hatte, versuchte ihn zu beruhigen und sagte ihm, dass Polizei und Rettung bereits unterwegs seien. Hummel solle mit den Wiederbelebungsmaßnahmen fortfahren, bis die Hilfe eingetroffen sei. Als die Sanitäter ankommen, bricht das Telefongespräch ab.

Laut Polizeibericht wurde bei Olivia kein Puls mehr festgestellt. Sie wurde noch ins Krankenhaus gebracht, dort aber etwa eine halbe Stunde nach dem Vorfall für tot erklärt. Eine Autopsie ergab keine weiteren Auffälligkeiten.

"Waffen sind gefährlich, sie können töten"

Wie die Ermittlungen ergaben, habe Hummel seine Söhne kurz vor dem fatalen Schuss gewarnt, dass "Waffen töten können". Die Waffe sei zunächst nicht geladen gewesen. Dann habe er die Waffe geladen - und offenbar vergessen, dass er es getan hatte. Er habe den Buben gesagt, "sie sollten niemals eine Waffe abfeuern - und das ist der Grund, warum". Er habe weg von den Buben auf die gerade zur Tür hereinkommende Olivia gezielt und abgedrückt. Die Kugel traf das Mädchen in den Kopf.

Eric Hummel nach seiner Festnahme Foto: Hobart Police Department

Hummel wurde festgenommen. Inzwischen ist er gegen eine Kaution wieder auf freiem Fuß, muss sich aber vor Gericht wegen Körperverletzung mit Todesfolge, fahrlässiger Tötung und Nachlässigkeit im Umgang mit Minderjährigen verantworten. Die schlimmste Strafe hat der 33- Jährige aber bereits zu verbüßen: Er hat seine eigene Tochter auf dem Gewissen.