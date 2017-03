Vater des Orly- Angreifers: "Er war kein Terrorist"

S

Der Vorort Garges-lès-Gonesse, wo der Orly-Angreifer lebte. Foto: AFP

Staatsanwalt Francois Molins Foto: AFP

Der Pariser Staatsanwaltschaft zufolge hatte Belgacem zuvor gerufen: "Ich bin hier, um für Allah zu sterben."

Zudem habe er angekündigt, dass es Tote geben werde. Der Attentäter habe der Soldatin, die zu einer Sicherheitspatrouille gehörte, eine Pistole an den Kopf gehalten und versucht, sie als Schutzschild zu benutzen, sagte Staatsanwalt Francois Molins. Daraufhin sei er von ihren Kameraden erschossen worden. Auf Bildern der Überwachungskameras sei zu erkennen, dass der Mann entschlossen gewesen sei, auf Menschen zu schießen. An der Leiche Belgacems seien ein Koran und 750 Euro in bar gefunden worden. Zudem habe der Mann einen Benzinkanister bei sich gehabt.

Mit einem Großaufgebot durchsuchte die Polizei die Wohnung des Angreifers. Foto: AFP

Angreifer rief seinen Vater an

Der Vater des Attentäters war am Sonntag wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden. Der Bruder und ein Cousin des 39- Jährigen würden hingegen immer noch festgehalten, berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Justizkreise.

Foto: AFP

Der Sohn habe ihn Samstag früh angerufen und um Verzeihung gebeten, berichtete der Vater weiter in dem Interview. "Ich habe eine Dummheit mit einem Gendarmen gemacht", habe sein Sohn gesagt. Vor dem Angriff in Orly hatte Belgacem bei einer Straßenkontrolle nördlich von Paris mit seinem Schrotrevolver auf Polizisten geschossen und einen Beamten leicht verletzt, außerdem die Gäste einer Bar bedroht und ein Auto gestohlen.

Verstärkte Kontrollen am Flughafen Paris-Orly einen Tag nach dem Angriff. Foto: AP

Im Gefängnis radikalisiert?

Eine Autopsie soll klären, ob der Angreifer, wie von seinem Vater behauptet, unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand. Die Anti- Terror- Ermittler forschen auch nach den Motiven des 39- Jährigen. Bei einem früheren Gefängnisaufenthalt hatte es Hinweise auf eine Radikalisierung gegeben.