"USA werden von einem widerlichen Idioten geführt"

"Es gibt keine weiteren Beweise als die Tatsache, dass ihr von einem Idioten geführt werdet, der nicht weiß, was Syrien oder der Irak oder der Islam sind", meinte der IS- Sprecher. Al- Muhajer verlangte von der US- Regierung, dass sie sich "für die Vergangenheit entschuldigt und sich zurückzieht". Andernfalls drohten Konsequenzen.

US-Präsident Donald Trump Foto: Associated Press

IS ruft seine "Soldaten" zu Anschlägen auf

Der Sprecher der Terrormiliz hat die "Soldaten des IS" zu Angriffen gegen zahlreiche Staaten aufgerufen, allen voran die USA. Namentlich erwähnt wurden außerdem der Jemen, Libyen, Westafrika, Russland sowie Staaten in Europa. Der IS hat am Wochenende außerdem die Namen und Adressen von mehr als 8000 US- Bürgern - inklusive Trump - veröffentlicht und zu deren Ermordung aufgerufen.

IS-Kämpfer im Irak Foto: AP

Trump hat den Kampf gegen den IS zu einer Priorität seiner Präsidentschaft gemacht. Die USA führen die internationale Militärkoalition an, die in Syrien und im Irak den Kampf gegen den IS unterstützt. Die irakischen Truppen konnten den IS zuletzt aus weiten Teilen der irakischen Großstadt Mosul vertreiben, zudem sind die Dschihadisten in ihrer syrischen Hochburg Rakka in Bedrängnis.

Video: AFP

IS schwer in Bedrängnis

In den vergangenen beiden Jahren hat der IS in Syrien und im Irak schwere Niederlagen erlitten und große Gebiete verloren. Die Audiobotschaft vom Dienstag war die erste des IS- Sprechers seit Dezember.