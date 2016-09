USA warnen vor Anschlägen auf Hotels in Türkei

Das US- Generalkonsulat in der Provinz erklärte am Montagabend auf seiner Website, ihm lägen "Informationen über präzise und glaubwürdige Drohungen möglicher terroristischer Aktivitäten gegen Hotels von US- Ketten" vor. Alle US- Bürger in Adana sollten "wachsam bleiben", vor allem beim Besuch von Hotels.

In der Provinz Adana liegt der Luftwaffenstützpunkt Incirlik, der von der US- geführten Koalition zum Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat in Syrien genutzt wird. Auf ihm sind auch rund 240 deutsche Soldaten stationiert. Sie kümmern sich unter anderem um die Tornado- Aufklärungsflugzeuge der deutschen Bundeswehr, die über Syrien im Kampf gegen den IS zum Einsatz kommen.

Der Luftwaffenstützpunkt Incirlik Foto: APA/AFP/Tarik Tinazay

