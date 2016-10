USA verbieten Smartphone Galaxy Note 7 auf Flügen

Wegen der Brandgefahr bei dem neuen Smartphone Galaxy Note 7 von Samsung verbieten die US- Behörden das Gerät nun auf allen Flügen in den USA. Per Notverordnung sei es Passagieren ab Samstagmittag (Ortszeit) nicht mehr erlaubt, die Geräte mit sich zu führen, teilte das US- Verkehrsministerium am Freitag mit. Auch in Taschen oder Koffern sei der Transport der Handys im Luftverkehr verboten.